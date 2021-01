Muore per un malore, il corpo ritrovato nel parcheggio di una banca 

Hanno trovato il suo corpo senza vita nel parcheggio della banca Unicredit in viale Trento a Vicenza nella tarda serata del giorno dell'Epifania, e hanno avvisato la polizia. Gli uomini della questura, giunti sul posto, hanno identificato la salma in Miroslav Dobrobovolsky, 42enne nato in Russia e senza fissa dimora. Dai primi rilevamenti l'uomo sarebbe deceduto per un malore, nessun segno di violenza è stato rinvenuto sul corpo.

La salma di Dobrobovolsky è stata messa a disposizione dei familiari e la questura di Vicenza informerà il consolato russo per rintracciare i parenti.