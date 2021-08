Tragedia in Toscana, il sindaco di Rotzo muore a 52 anni mentre fa il bagno

La tragedia che ha scosso tutta la comunità dell'Altopiano di Asiago è avvenuta alla spiaggia delle Forbici, a Castiglioncello, frazione di Rosigliano Marittimo in provincia di Livorno. Verso le 11 della mattina di venerdì, in seguito a un probabile malore mentre stava facendo il bagno, è morto Aldo Pelizzari, 52enne sindaco di Rotzo.

Ad accorgersi del padre riverso in acqua sarebbe stato il figlio che, intuita la gravità della situazione, si è tuffato immediatamente per riportare il genitore a riva. Qui, allertati dai bagnanti, sono arrivati i volontari della Pubblica assistenza di Rosignano con il medico del 118 che ha iniziato le manovre di rianimazione per cercare di salvare la vita al 52enne. Sul posto, nel frattempo, erano intervenuti anche i vigili del fuoco e l'elisoccorso Pegaso, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato niente da fare.

Pelizzari si era preso qualche giorno di vacanza prima di tornare a fare il primo cittadino nel piccolo Comune di 650 abitanti, incarico che sarebbe arrivato alla sua naturale scadenza il prossimo autunno. Imprenditore del settore manifatturiero, era molto conosciuto sull'Altopiano per lo spirito tenace con il quale portava avanti le sue battaglie per il bene di Rotzo. Lascia la moglie Barbara e i figli Cesare e Lucrezia.