Muore a 31 anni, il corpo trovato dalla madre: indagini in corso

La tragedia è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Non ancora chiare le cause del decesso

Un giovane di 31 anni (V.C. le iniziali) residente a Marano Vicentino è morto nella notte tra venerdì e sabato nella sua camera. La madre a lo ha trovato esamine a letto al mattino e ha chiamato subito il 118. Nonostante l’intervento dei medici, accorsi sul posto, per il giovane non c’era più niente da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo le prime informazioni la causa del decesso potrebbe essere stata un malore fatale ma ci sono ancora dei dubbi. L’abitazione dove viveva la famiglia è stata infatti raggiunta dai carabinieri di Thiene che hanno effettuato i rilievi e stanno ancora indagando per cercare di capire la dinamiche della tragica fine del ragazzo.

La salma è stata portata alle celle mortuarie dell’ospedale di Santorso, a disposizione dell’autorità giudiziaria, e il pubblico ministero Salvadori ha aperto un fascicolo. Nei prossimi giorni potrebbe essere eseguita l’autopsia per far luce su ciò che è accaduto.