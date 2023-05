Multato alla guida della Lamborghini per inversione vietata, insultò i vigili urbani: assolto dal giudice

Un 58enne residente a Vicenza è stato assolto dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, mentre per quella di oltraggio il giudice ha applicato "l'estinzione del reato", in virtù delle "condotte riparatorie". L'episodio è avvenuto nel 2020 e la vicenda - come riporta "Il Corriere del Veneto" - è emersa in questi giorni durante il processo davanti al giudice onorario. Tutto è iniziato quando, sulla strada tra Costabissara e Caldogno, una pattuglia dei vigili urbani ha fermato l'uomo, residente a Torrebelvicino, a bordo della sua Lamborghini, multandolo per aver effettuato un'inversione a U vietata. L'automobilista si sarebbe rivolto ai vigili urbani, affermando: "Siete comunisti, invidiosi dei soldi altrui", dichiarando loro che "stavano arrecando disturbo alla persona sbagliata".

L'episodio è culminato con una denuncia da parte del comando della polizia locale, che ha accusato il 58enne di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Durante il processo, tuttavia, il giudice ha stabilito l'estinzione del reato di oltraggio in base alle "condotte riparatorie" previste dalla riforma Cartabia. In effetti, prima dell'udienza, c'era stato un accordo tra le parti, con la remissione di querela da parte dei vigili urbani. A quanto risulta, la rabbia dell'automobilista era stata alimentata dalla richiesta di pagare immediatamente l'ammenda sul posto, mentre gli agenti non erano in grado di dare il resto. Alla fine del processo, il 58enne è stato assolto dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.