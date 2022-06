Violenza e disagi in centro, interviene il sindaco: chiusura anticipata del bar sino al 30 settembre

Già oggetto di restrizioni imposte da Comune e questura, il bar "Ai due calici" è costretto alla chiusura anticipata (delle 20) sino al 30 settembre. Lo dispone l'ordinanza sottoscritta dal sindaco Francesco Rucco a seguito dei numerosi episodi di ordine pubblico e violazioni normative.

"La rivitalizzazione del centro storico - dichiarano congiuntamente il sindaco Francesco Rucco e l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine - non ha nulla a che fare con gli assembramenti, gli schiamazzi e la movida violenta che hanno avuto per baricentro un unico locale. Al netto dei 19 verbali che riguardano violazioni commesse direttamente da quel bar, il gestore non può esimersi dal vigilare sul corretto comportamento della clientela, a maggior ragione quando risulta molesta. Confidiamo che questo provvedimento riporti nella zona la tranquillità dovuta ai residenti e a chi vuole vivere serenamente il centro storico."

I precedenti

Il provvedimento viene adottato dall’amministrazione a seguito dei numerosi verbali già emessi da polizia locale e questura e dei provvedimenti con cui il 24 dicembre 2021 è stato ridotto l’orario di apertura al pubblico per 30 giorni a causa delle gravi problematiche di sicurezza, ordine pubblico e schiamazzi creati nella zona e il 28 marzo 2022 è stata disposta la sospensione dell’attività per 15 giorni per le situazioni che hanno turbato l’ordine e la sicurezza pubblici.

A questo si aggiunge la constatazione che il degrado e i numerosi episodi di disturbo causati nella zona dal locale, riscontrati tutto l’anno, peggiorano nel periodo estivo a causa della maggiore presenza di clienti e della propensione a restare all’aria aperta e che il gestore non si adopera per l’adeguata vigilanza sullo stato dei propri avventori e sul loro comportamento specialmente nell’orario notturno.