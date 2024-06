"C'è uno con un coltello", panico in centro a Schio: arrestato 38enne

Panico nella notte tra sabato e domenica, a Schio. Gli agenti della Polizia locale, impegnati nel presidio fisso per contenere la movida in centro, hanno sentito delle urla provenire da piazza Garibaldi: “Ha un coltello!Polizia!" Poi alcune persone sono corse in direzione degli agenti urlando ancora: “C'è uno con un coltello! È pazzo”.

Le persone in fuga hanno indicato agli agenti un uomo che le stava inseguendo. Gli agenti l'hanno quindi bloccato, era in evidente stato di alterazione psicofisica. Dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato bloccatoe sottoposto a controllo sanitario. L’uomo continuava ad urlare minacce ed offese agli agenti, sputando in tutte le direzioni. All’arrivo dell’ambulanza, ha sferrato calci anche al paraurti del mezzo rifiutando qualsiasi intervento sanitario. Quindi, anche con l’aiuto di una pattuglia dei carabinieri di Schio, gli agenti immobilizzavano completamente il soggetto, permettendo al personale sanitario di somministrare un efficace sedativo.

Identificato in S.Q., 38enne residente a Schio, l’uomo è stato portato al Pronto soccorso dell’Ospedale di Santorso, dove gli veniva riscontrata l’alcolemia di 2,8 g/l. Il coltello, molto affilato, con una lama di 12 cm presentava l’impugnatura modificata artigianalmente per migliorarne la presa e le capacità offensive.

Nella colluttazione uno degli agenti ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

IL 38enne è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo di coltello, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, ubriachezza in luogo pubblico.

Trattandosi di episodi ommessi in stato di ubriachezza nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici, verrà anche proposta al Questore di Vicenza l’adozione della misura di prevenzione interdittiva del Divieto di Accesso ai Pubblici Esercizi ed ai locali di pubblico trattenimento.