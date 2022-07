Finisce con la mountain bike contro il filo spinato, volo di 4 metri: muore 63enne

Poco prima delle 12:30 di sabato, la centrale del 118 è stata allertata per un grave incidente in mountain bike, accaduto lungo una strada forestale in località Valmaron. Un 63enne di Bassano del Grappa, che la stava percorrendo assieme a un amico, non si era infatti accorto di una doppia delimitazione con il filo spinato. Inevitabile l'impatto, per cui era stato sbalzato al di sopra del reticolato, finendo 4 metri oltre e sbattendo violentemente al suolo.

Il compagno aveva subito dato l'allarme tentando di rianimarlo sino all'arrivo dei soccorsi. Sbarcati con il verricello a una ventina di metri di distanza, equipe sanitaria e tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Treviso emergenza hanno raggiunto l'uomo, ma purtroppo non è restato altro che constatarne il decesso, dovuto ai gravi traumi riportati.

Sul posto i carabinieri e una squadra del Soccorso alpino di Asiago che, ottenuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, hanno imbarellato la salma e la hanno trasportata fino alla strada, per poi affidarla al carro funebre.