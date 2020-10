Mostra la patente falsa con i colori della bandiera invertiti: denunciato dalla polizia

L’andatura troppo lenta ed incerta dell’automobile ha insospettito gli operatori di una pattuglia delle volanti, che hanno deciso di intimare l’alt al conducente. Alla guida N.M.F.R.G., cittadino egiziano del 97, regolare sul territorio nazionale, il quale si è mostrato subito nervoso quando i poliziotti lo hanno fermato per un controllo. E’ successo nel pomeriggio di giovedì, in Via Risorgimento, a Vicenza. L'uomo aveva esibito una patente egiziana con i colori della bandiera invertiti.

A bordo del veicolo anche un connazionale, G.M.M.R, classe ’98 che, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato, insieme all’amico, negli uffici della Questura. Al termine di un più accurato controllo è emerso che il conducente della vettura aveva poco prima esibito una patente falsa. Il documento, come ha poi ammesso il soggetto, sarebbe stato acquistato proprio nella terra natale ad un prezzo di poche decine di euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pertanto il conducente è stato denunciato in stato di libertà per il reato di falso e per aver condotto un veicolo senza la prescritta patente di guida.

Il suo amico, inoltre, è risultato inottemperante all’ordine di lasciare il territorio nazionale come disposto dal Questore di Caltanissetta e, pertanto, denunciato alla A.G. Il proprietario del veicolo, che non si trovava a bordo della vettura, è stato sanzionato per incauto affidamento a persona sprovvista di patente.