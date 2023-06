Mossano, tir sbaglia strada e si blocca sul tornante della salita di San Pancrazio

L’autista di un mezzo pesante si smarrisce seguendo le indicazioni del navigatore e rimane incastrato sotto le fronde degli alberi, nel primo tornante della salita per San Pancrazio, in via Salvi nella frazione di Mossano del comune di Barbarano-Mossano.

A liberare il camion ci hanno pensato i vigili del fuoco di Lonigo intervenuti venerdì mattina intorno alle 11. Dopo aver tagliato un albero, il tir è riuscito così a fare manovra in retromarcia e riprendere il percorso. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 12:35