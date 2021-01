Parcheggia l'auto in discesa e ne viene travolto: 69enne perde la vita

Tragedia in contrà Barbarana, a Valdagno, nella tarda mattinata di mercoledì. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere un uomo travolto dalla propria auto, che si è mossa dopo essere stata parcheggiata sul ciglio di una stradina in discesa: a perdere la vita un 69 enne.

I pompieri arrivati da Schio hanno sollevato l'auto ed estratto l’uomo, purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.