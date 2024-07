Cadavere recuperato nella roggia, è di un 56enne

Ha perso la vita nella roggia Munara, che attraversa il Parco delle Rose nel comune di Rosà. È di Davide Fantinato il cadavere dell'uomo avvistato poco dopo le 9 di domenica mattina da un addetto alle pulizie del canale. L'uomo, deceduto a quanto sembra da qualche ora, era rimasto impigliato in un'inferriata ed è stato recuperato dai vigili del fuoco. Ad avvistarlo l'operatore che, mentre era al lavoro sulle sponde della roggia artificiale, ha visto il corpo vicino a una grata di ferro e ha dato immediatamente l'allarme.

Fantinato, nato a Bassano del Grappa e residente a Rosà - a casa degli anziani genitori - nella frazione di Travettore, aveva 56 anni ed era un operaio della ditta Baxi. A quanto risulta, il 56enne non aveva fatto ritorno a casa nel corso della notte precedente il ritrovamento del corpo. Non si conosce il punto dove il corpo è finito in acqua, così come il momento della caduta e sopratutto la causa. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della locale stazione.