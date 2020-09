Caduta fatale durante la camminata nel bosco, 48enne trovato a terra esanime

Aveva parcheggiato l'auto in località Valdilonte ed aveva proseguito a piedi per una camminata immerso nella natura ma da quell'escursione non ha più fatto rientro.

Il corpo di Moreno Guiotto, 48enne vicentino di Castelgomberto, è stato trovato senza vita dalle forze dell'ordine allertate dai famigliari preoccupati per il mancato rientro a casa. Secondo una prima ricostruzione, all'origine del decesso ci sarebbe una caduta o un malore, si esclude la morte violenta.

L'uomo, faceva parte della locale sezione alpini e viveva con i genitori a Castelgomberto.