Si accascia al suolo mentre lava un'autocisterna, muore 54enne

Muore a 54 anni sul posto di lavoro. La tragedia è avvenuta poco dopo le 9 a Carmignano di Brenta in provincia di Padova. I militari della locale stazione carabinieri sono intervenuti in via dell’Industria e dell’Artigianato numero 28, nei locali della ditta “Panizzolo Autotrasporti” dove, poco prima, il dipendente Sinisa Kojic, nato in Bosnia Erzegovina nel 1967, residente a San Vito di Leguzzano, mentre stava effettuando il lavaggio di un trattore stradale ed autocisterna, è stato trovato dai colleghi di lavoro accasciato al suolo, privo di sensi.

I sanitari dell'ospedale di Cittadella, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, riconducibile a un trauma cranico riportato in seguito alla caduta. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. I rilievi tecnici sono stati effettuati da personale del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Padova.