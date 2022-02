Stroncato da malattia a soli 63 anni, l'Arma piange il luogotenente Migotto

Una malattia fulminante si è portata via Franco Migotto, luogotenente dei carabinieri, morto a soli 63 anni. In pensione da qualche anno era stato alla guida del nucleo radiomobile di Cittadella (Padova) per poi passare al nucleo investigativo del comando provinciale di Vicenza.

Una morte che lascia nel dolore la moglie Luigina e la figlia Selene. Solo poche settimane fa aveva scoperto la malattia e a nulla sono valse le cure dei medici e dagli infermieri dell'ospedale di Verona, nel giro di pochi giorni se n'è andato.