Pensionato esce di strada con lo scooter e viene trovato morto nel fosso

Nel primo pomeriggio di lunedì, il corpo di un uomo è stato trovato senza vita in un fosso che costeggia via Volpente, a Lugo di Vicenza. L'uomo era in sella ad uno scooter quando per cause in corso di accertamento è uscito di strada finendo nel canale di scolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Chiuppano unitamente ai Vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un pensionato del posto. Sono in corso accertamenti per capire cosa sia successo anche se sembra probabile si tratti di un'uscita di strada a seguito di malore.