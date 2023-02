Trentenne trovato morto in casa, era il figlio della consigliera comunale

Da diverse ore non rispondeva al telefono, un silenzio anomalo soprattutto se a chiamare è la mamma. Matteo Stella, 30enne di Schio, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Schio.

A fare la drammatica scoperta è stata proprio la madre, la consigliera comunale di maggioranza Luciana Carpi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare. I carabinieri hanno aperto le indagini per fare chiarezza sull'accaduto.

Una morte improvvisa che ha gettato nel dolore i famigliari e quanti lo conoscevano.

di un giovane che non aveva particolari problemi di salute.