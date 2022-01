Venerdì mattina, intorno alle 5, un passante ha chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco in via Loss, a Granella di Tezze sul Brenta. La chiamata parlata di di un'auto in fiamme.

All'arrivo dei Vigili del fuoco si è subito notato come all'interno del veicolo in fiamme ci fosse il corpo di un uomo rimasto carbonizzato.

Sul caso indagano i carabinieri.