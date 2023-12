Uomo riverso nel fossato, inutili i soccorsi: la vittima aveva 59 anni

Poco dopo l'una di sabato notte, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo via Molino a Lonigo per la segnalazione di una persona riversa in un fossato. I pompieri arrivati sul posto contemporaneamente ai sanitari del 118, hanno tirato su l’uomo dal canale di scolo.

Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo 59enne. L’uomo si presume stesse rientrando verso casa con la bicicletta, quando per cause da accertare è finito nella canaletta a bordo strada. Integra la bicicletta. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le operazioni dei Vigili del fuoco sono terminate alle 4 dopo tutti i rilievi dei carabinieri.