Bagno fatale nelle acque del Leogra con gli amici, giovane muore annegato

Si è tuffato nelle acque del Leogra con degli amici, un momento di leggerezza che gli è costato la vita. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì a Torrebelvicino. La vittima è un giovane 25enne residente a Schio.

Secondo le prime informazioni, l'allarme è stato lanciato proprio dagli amici che non l'hanno visto riemergere dalle acque. Vedendo il corpo dell'amico, fermo sott'acqua in profondità, non hanno esitato a tuffarsi e hanno subito iniziato a praticare le manovre di rianimazione, poi sono stati sostituiti dal personale dell'ambulanza di Santorso e dall'equipe medica dell'eliambulanza di Verona, atterrata in prossimità.

Purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Constatato il decesso, per la rimozione della salma è intervenuta una squadra del Soccorso alpino di Schio, avvicinatasi in jeep e poi scesa sul greto a piedi, che, dopo averla imbarellata, l'ha trasportata fino alla strada per affidarla al carro funebre.