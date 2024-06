Tragedia in vetta, alpinista perde la vita sul Gran Paradiso

L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di lunedì 17 giugno.

Secondo i primi accertamenti l'alpinista vicentino, di cui non sono state rese note le generalità, è precipitato per circa 300 metri. Si trovava con un compagno di scalata e insieme avevano trascorso la notte al rifugio Chabod. L'incidente è avvenuto in cima alla parete Nord. A lanciare l'allarme una cordata di alpinisti che hanno assistito alla scena. Il corpo senza vita è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano.

(articolo in aggiornamento)