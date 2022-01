Influencer morta a 23 anni sul divano di un amico, indagini in corso

La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di Vanessa Bruno, l’influencer 23enne trovata senza vita a casa di un amico lo scorso 9 gennaio. La ragazza italo-brasiliana era originaria di Alvignano in provincia di Caserta ma da tempo viveva nel capolugo berico.

La giovane sarebbe stata ospitata da un amico il giorno della sua morte. Sarebbe stato proprio lui a trovarla senza vita sul divano di casa e poi a lanciare l’allarme. I medici del Suem, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza.

Solo l’autopsia ora farà piena luce sulla morte di Vanessa e risolverà gli interrogativi ancora aperti. A quanto risulta, sul corpo della donna non c’erano tracce di violenza o ferite e, al momento, non risulterebbero iscritti sul registro degli indagati.

La ragazza lascia la madre, il padre Giuseppe, la sorella Eleonora e i molti amici che, nelle ore successive alla sua morte, hanno lanciato la notizia sui social network dove Vanessa era molto attiva. Le forze dell’ordine, infatti, non hanno diffuso nulla sul caso: secondo il decreto del ministro della giustizia Cartabia solo il procuratore ora decide quali notizie possono essere divulgate e la procura non ha per adesso riferito nulla sulla morte della giovane.

I funerali di Vanessa sono previsti per le 15 di lunedì a Vicenza mentre sabato alle 18, presso la chiesa di Alvignano, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio per amici e parenti.