Morte Rebellin, libero il camionista che l'ha investito: potrebbe tornare in Germania

In libertà Wolfgang Rieke, 64 anni, il camionista tedesco imputato per la morte del campione di ciclismo Davide Rebellin, investito nel novembre di due anni fa, cui sono stati revocati gli arresti domiciliari. L’uomo era stato colpito da un ictus proprio alla vigilia della prima udienza del processo che lo vede accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga ma le sue attuali condizioni di salute sono incompatibili con gli arresti domiciliari al quale era stato sottoposto, per questo il tribunale di Vicenza ha revocato la misura cautelare. Come riporta Adnkronos, l’uomo potrebbe tornare in Germania per proseguire le cure. L'udienza è stata rinviata al 24 giugno.