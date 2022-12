Morte Rebellin, il camionista sarà sentito nei prossimi giorni

Sarà con ogni probabilità ascoltato nei prossimi giorni l'autista tedesco di 62 anni che secondo le indagini della procura di Vicenza ha travolto e ucciso con il suo camion il ciclista vicentino Davide Rebellin, mentre si allenava lungo la regionale 11, a Montebello Vicentino.

Come riporta l’Ansa, gli investigatori potrebbero arrivare a chiedere anche una misura cautelare viste le dinamiche dell'incidente e la fuga dell'uomo, che lavora per una ditta di spedizioni di Reckema, soprattutto per cercare di cristallizzare al più presto ogni singolo elemento utile a ricostruire quanto accaduto.