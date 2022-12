Morte Rebellin, rinviata l'autopsia: il caso finisce in commissione europea

Rinviata a lunedì 19 novembre l'autopsia, inzialmente fissate per il 13, sul corpo di Davide Rebellin, l'ex campione di ciclismo leoniceno travolto e ucciso lo scorso 30 novembre da un tir con alla guida Wolfgang Rieke, 62 anni, il camionista tedesco fuggito in Germania dopo l'incidente e per il quale è stata presentata una richiesta di mandato di cattura europea. Il 62enne, però, si trova ancora a piede libero. Come scrive La Gazzetta dello Sport, lo spostamento della data dell'autopsia è stato spostato a causa delle lungaggini per la notifica in Germania. Una scelta, dettata dal fatto che la giustizia italiano vuole evitare qualsiasi irregolarità nella notifica - con conseguente violazione del diritto di difesa dell’indagato - che inficerebbe la validità dell’autopsia. Lo slittamento della data non permette però di fissare ancora il giorno dei funerali nel duomo di Lonigo.

Nel frattempo il caso Rebellin è arrivato alla Commissione Europea per mano di Stefania Zambelli, europarlamentare della Lega, che è stata la prima firmataria di un'interrogazione. “Il 30 novembre, l’ex campione di ciclismo Davide Rebellin, è morto investito durante un allenamento in bicicletta - si legge in una sua nota -L’investitore sarebbe Wolfgang Rieke, camionista tedesco, che si è allontanato senza prestare soccorso. Il camionista si trova in libertà in Germania. Il sistema giudiziario tedesco non prevede il reato di omicidio stradale con omissione di soccorso. Ho deciso per questo di interpellare la Commissione Europea sul caso: chiediamo giustizia per Davide, maggiore cooperazione giudiziaria tra paesi su casi come questo e un’armonizzazione dei reati stradali commessi in altri Paesi Ue”.