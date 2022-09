Lutto nel mondo della ristorazione, chef trovato senza vita nel suo locale: indagini sulle cause del decesso

Albert Carollo, noto chef di un ristorante a Posina in via Dei Molini, di sua proprietà, è stato trovato senza vita nel suo locale nella mattinata di domenica. Ancora ignote le cause del decesso dell’uomo, 42 anni, sulle quali stanno indagando i carabinieri di Schio giunti sul posto, che hanno transennato l’area dove è avvenuto il dramma.

Carollo era originario di Zugliano ma viveva nel paese dell’Alto Vicentino dove aveva aperto il ristorante “Al Lago di Posina”, un posto molto frequentato sopratutto nel fine settimana. Lo chef, padre di due figlie, era molto conosciuto nel territorio.