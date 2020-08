Non risponde al telefono, fratello lancia l'allarme: era morta in casa, a vegliarla il cane

Da giorni non riusciva a mettersi in contatto la sorella, era morta in casa da giorni. È successo in città, in una palazzina di via Barbieri. La donna, una 39enne romena, è stata trovata dai Vigili del fuoco senza vita sul letto del suo appartamento, a vegliarla il suo cagnolino.

La scoperta nel pomeriggio di giovedì. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile e della scientifica. Sul corpo sarebbero state rinvenute ferite o lesioni pertanto l'ipotesi più accreditata sia quella della morte per cause naturali.