Cerca di scacciare una vipera al distributore e viene morso, 50enne ricoverato in rianimazione

È stato salvato in extremis grazie all'antidoto arrivato d'urgenza dal Centro Antiveleni di Borgo Trento dell'ospedale di Verona. Poteva finire in tragedia la disavventura capitata nei giorni scorsi a un 50enne di Cismon del Grappa. L'uomo, mentre si trovava a un distributore di benzina sulla Valsugana, ha visto un vipera che strisciava sul piazzale e ha tentato di scacciarle. Il rettile si è nascosto sotto a dei bancali e il malcapitato ha insistito nel cacciarlo, provocando una reazione dell'animale che è scattato mordendolo a un braccio.

L'allarme è scattato subito e il 50enne, che già manifestava i sintomi dell'avvelenamento, è stato portato d'urgenza all'ospedale di Bassano, dove è finito in rianimazione. Fortunatamente la somministrazione dell'antidoto ha impedito il peggio, bloccando l'azione del veleno che già era entrato in circolo. L'uomo, dopo due giorni di osservazione, ormai fuori pericolo, è stato trasferito in un reparto non critico.