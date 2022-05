Lite tra fidanzati, interviene la polizia: la donna morde la gamba a un agente

Nel pomeriggio di ieri 1° maggio, il personale della sezione “volanti” della questura di Vicenza è intervenuto in viale della Pace in quanto, all’interno di un appartamento, era stato segnalato un violento litigio tra due fidanzati. Giunti sul posto, dopo aver fatto ingresso nello stabile, gli agenti sono stati violentemente aggrediti, minacciati e insultati, dai due giovani che stavano discutendo animatamente tra loro.

Uno dei poliziotti, morso ad una gamba dalla donna, è stato trasportato al pronto soccorso dove i sanitari gli hanno emesso una prognosi per lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Nonostante la grave situazione che si era venuta a creare, gli agenti sono riusciti a bloccare la coppia che è stata portata in questura per gli accertamenti e le verifiche del caso. I due soggetti – tali P.C. di anni 23 e T.F. di anni 33, entrambi vicentini – sono stati dichiarati in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché per lesioni aggravate.

In attesa dell’udienza di convalida l’uomo e la donna sono stati associati al carcere di Vicenza lui e di Montorio Veronese (VR) lei.