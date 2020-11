Molesta un'anziana per venderle un'aspirapolvere, 5000 euro di multa

Un'insistenza sospetta, nonostante i continui rifiuti da parte della signora alla quale cercava di vendere una scopa elettrica, ha attirato l'attenzione di una pattuglia delle volanti che stava passando in viale Trieste. Verso le 11:30 di martedì i poliziotti hanno fermato un 38enne che stava gironzolando per le abitazioni proponendo il suo prodotto porta a porta. L'uomo, un lombardo che lavora per una ditta di Milano, aveva suonato al campanello dell'anziana proponendole l'acquisto dell'elettodomestico.

La signora, nonostante avesse più volte rifiutato l'acquisto, ha subito la continua insistenza del venditore fino a quando i poliziotti non si sono fermati per vederci chiaro sulla situazione. Dopo aver chiesto il tesserino, che certifica l'attività di vendita, la cui esposizione è obbligatoria, il rappresentante l'ha tirato fuori dalla tasca. Tanto è bastato, ai termini di legge, per elevare all'uomo una sanzione di 5165 euro .

Secondo gli uomini della questura rimane il sospetto che la mancata esibizione del tesserino e la reiterata insistenza potesse nascondere un qualche tipo di raggiro da parte del piazzista.