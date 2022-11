Tenta di entrare in casa di una pensionata, arrestato

Ha tentato di entrare nell'abitazione di un'anziana ma la padrona di casa, insospettita da alcuni rumori, è riuscita a dare l'allarme ai carabinieri che hanno arrestato il "topo d'appartamento" di turno. Come riporta TrevisoToday, nella serata di ieri, mercoledì 23 novembre, è finito in manette un 25enne di origini moldave, residente a Schio, già conosciuto dalle forze dell’ordine. Alcune pattuglie di militari dell’Arma stavano già svolgendo alcuni controlli in una zona residenziale di Castelfranco Veneto quando sono stati allertati per un tentativo di furto in atto. A lanciare l'allarme al 112, con una telefonata di allarme, è stata una donna 84enne che aveva sentito dei rumori sospetti provenienti da una delle finestre dell’abitazione.

Lo straniero è stato bloccato dai militari mentre effettivamente stava tentando di entrato all’interno dell’abitazione della pensionata dopo aver forzato una finestra utilizzando un cacciavite e una leva in ferro, attrezzi sequestrati assieme ad un paio di guanti e ad un panno/lenzuolo bianco che probabilmente sarebbe servito per “contenere” il bottino asportato. L'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza della caserma di Castelfranco, in attesa del giudizio direttissimo previsto stamane, 24 novembre, presso il Tribunale di Treviso. Lo straniero dovrà rispondere di tentato furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Ulteriori indagini sono in corso per riscontrare eventuali responsabilità dell'indagato, anche su altri reati simili.