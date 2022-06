Prendono a sassate un furgone di operai e 2 autobus, nei guai 4 bambini

Sarebbero quattro bambini di 10 e 11 anni i vandali protagonisti di una giornata passata a danneggiare mezzi pubblici e privati. Nella serata di martedì i quattro hanno lanciato dei sassi addosso a due autobus Svt in via Del Parco a Thiene. L’episodio è avvenuto verso le 18. Al passaggio dei mezzi i ragazzini hanno scagliato le pietre centrando la fiancata e mandando in frantumi i vetri di due porte di entrata e uscita dei passeggeri. A quanto risulta, gli stessi piccoli teppisti a mezzogiorno del medesimo giorno hanno preso a sassate anche un furgone di operai. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

I responsabili sono stati successivamente identificati dalla polizia locale Nordest Vicentino attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Gli agenti hanno contattato i genitori dei minori e la loro posizione ora è al vaglio delle forze dell’ordine.

Dal canto suo Svt, con una nota, ha annunciato che “non appena saranno confermati tutti gli elementi emersi dalle indagini, l’azienda procederà facendo tutto il necessario al fine di salvaguardare il proprio patrimonio e ottenere il risarcimento dei danni subiti, diretti e indiretti”.