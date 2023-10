Minorenne accoltellato in Corso San Felice, indagini in corso

Aperto un fascicolo in procura e indagini dei carabinieri in corso per l'accoltellamento di un minorenne nel primo pomeriggio di lunedì in corso San Felice a Vicenza. Secondo una prima ricostruzione l'episodio è avvenuto nei pressi del supermercato Lidl. Un 17enne, per motivi in corso di accertamento, sarebbe stato ferito nella parte alta del ventre da una lama da un suo coetaneo.

Lo studente è stato soccorso dagli operatori del Suem arrivati sul posto con un'ambulanza. I sanitari, dopo aver stabilizzato il giovane, lo hanno portato in ospedale con un codice giallo. Sul luogo sono arrivate anche le forze dell'ordine, chiamate dai presenti. I militari stanno ora ricostruendo l'accaduto per accertare le responsabilità sul fatto.