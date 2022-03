Va al luna park con la mamma e si allontana: 11enne ritrovato al campo sportivo

Nel pomeriggio di mercoledì una mamma residente a Brendola si è recata dai carabinieri della locale stazione in stato di evidente agitazione, riferendo che il proprio figlio minore di undici anni, mentre si trovava con lei al luna park allestito in occasione della festa patronale di San Rocco, si era allontanato facendo perdere le tracce.

Raccolta la descrizione del ragazzino, tutti i militari presenti anche fuori servizio, si sono organizzati dividendosi le zone e hanno dato vita alle ricerche.

In meno di un’ora il bimbo è stato individuato in buone condizioni di salute al campo da calcio in localita? Madonna dei Prati di Brendola a circa 1 km dal luna park. Accompagnato in caserma è stato riconsegnato alla madre.