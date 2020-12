Batte cassa per un "prestito" e si ritrova con una pistola in faccia: denunciato ex militare

Intorno alle 10.30 di sabato, un 35enne residente a Thiene si è rivolto trafelato ad una agente della Polizia locale ferma nella rotatoria di via Baccarini dicendo di essere stato minacciato e seguito da una persona che occultava una pistola sotto i vestiti.

L'agente ha chiesto supporto via radio ed è stato raggiunto dai colleghi che hanno identificato la presunta persona armata. Si tratta di 58enne residente nel Lazio, che ha dichiarato di essere un ex appartenente alle forze armate in pensione. L'uomo ha consegnato agli agenti una pistola ad aria compressa soft air priva di tappo rosso.

Da una prima ricostruzione dei fatti fornita dai soggetti in causa è emerso che Il 35enne vicentino aveva dato in uso la propria autovettura al figlio 30enne dell'ex appartenente alle forze armate, e che questi, sabato scorso, l'aveva abbandonata, priva di benzina, in corso Garibaldi di Thiene, peraltro davanti a passo carrabile, di traverso in mezzo alla strada e con evidenti danni alla carrozzeria. Per tale motivo l'auto era stata rimossa dalla polizia locale ed il proprietario sanzionato.

Nella mattinata di oggi, sabato 12 dicembre, il 35enne si era quindi recato nell'abitazione del 30enne cui aveva prestato l'auto, chiedendogli il pagamento della sanzione, del carro attrezzi e dei danni subiti all'autovettura. A quel punto il 30enne ha contattato il padre, che è intervenuto munito della pistola ad aria compressa.

L'arma è stata sequestrata dalla polizia locale e l'ex appartenente alle forze armate è stato denunciato.