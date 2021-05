Minacce dal balcone, punta un machete addosso al vicino: denunciato 54enne

Immediata la richiesta d'intervento della polizia da parte dei residenti di un condominio di via Fiume

Domenica mattina, poco prima delle 10, un anziano ha avuto una lite con un condomino. L'ennesima di una lunga serie. Questa volta, ad alzare i toni, è stata la reazione del figlio dell'anziano che con un machete in mano si è affacciato alla finestra e ha minacciato il vicino.

Immediata la richiesta d'intervento della polizia, allertata da alcuni residenti.

La Volante, arrivata sul posto ha raggiunto l'uomo e, dopo avergli chiesto conto delle minacce, ha rinvenuto nella sua abitazione, nascosto sotto al letto, il machete con cui aveva minacciato l'anziano vicino di casa. Per l'uomo, un 54enne vicentino incensurato, è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di minacce aggravate.