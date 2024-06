Minaccia i passanti con un coltello ed aggredisce i carabinieri, arrestato un 40enne; poco prima aveva molestato una minorenne

Mercoledì sera i carabinieri sono intervenuti, a seguito di varie richieste giunte al numero di emergenza 112, a Thiene, zona di Piazza Battisti, dove un uomo visibilmente ubriaco e armato di un coltello minacciava i passanti. Il tempestivo intervento dei militari ha consentito in pochissimi minuti di rintracciare il soggetto segnalato - un cittadino straniero di 40 anni domiciliato a Thiene e già noto ai militari - il quale alla vista della pattuglia in forte stato d’agitazione si è scagliato contro uno dei due operanti costringendo l’altro militare a utilizzare la pistola elettrica in dotazione per immobilizzarlo. A seguito della perquisizione personale a carico dello straniero è stato rinvenuto un coltello che è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale.

L’uomo è stato pertanto tratto in arresto e come disposto dal magistrato di turno della Procura di Vicenza, trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Dueville. Dai successivi accertamenti svolti dai carabinieri è emerso inoltre che la persona fermata, poco prima dell’arrivo dell’intervento della pattuglia, si sarebbe avvicinato a una minorenne che transitava a piedi unitamente ad alcuni suoi amici palpeggiandole il seno per poi allontanarsi rapidamente in una via limitrofa. In relazione a quest’ultimo episodio il 40enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Vicenza anche per il reato di violenza sessuale su minorenne. All’esito del rito “direttissimo”, celebrato presso il tribunale di Vicenza nella mattinata seguente, è stato convalidato l’arresto eseguito dai militari dell’Arma applicando allo straniero la misura cautelare dell’obbligo di presentazione.