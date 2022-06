Ubriaco, minaccia di morte con una cesoia il titolare di un bar: denunciato

Nella tarda serata di sabato, in piazza dei Signori, i carbinieri hanno denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, S. D. cittadino indiano, trentottenne, residente fuori regione ma di fatto senza fissa dimora, gravato da precedenti.

L'uomo, poco prima, in evidente stato di alterazione psicofisica, armato di oggetto contundente, ha minacciato di morte il titolare di un locale pubblico. La successiva perquisizione personale ha consentito ai militari di rinvenire un cavatappi con punta ed una cesoia da giardinaggio, sottoposti a sequestro e custoditi.