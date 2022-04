Minaccia l'agente immobilare con un coltello: denunciato 47enne

Nella tarda serata del 31 marzo i militari della tenenza dei carabinieri di Montecchio Maggiore hanno denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi X. S. 47enne, residente Vicenza.

Intorno alle 18 i militari dell’Arma, su indicazione della Centrale operativa della compagnia di Valdagno, sono intervenuti in un'agenzia immobiliare di via di Creazzo poiché era stato richiesto un intervento d’urgenza: il 47enne, armato di un coltello da cucina, aveva minacciato l'agente immobiliare per problematiche connesse alla compravendita di una abitazione.

La vittima nel frangente era tuttavia riuscita ad entrare nel suo ufficio e chiamare il 112, mentre il 47enne aveva riposto il coltello nella borsa e si era seduto su un divanetto, continuando a inveire.

I militari, arrivati sul posto nell’arco di pochi minuti, hanno quindi individuato l'aggressore e l'hanno accompagnato in caserma dove, dopo aver sequestrato il coltello, è stato denunciato per porto abusivo di armi e minacce aggravate.