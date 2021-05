Perseguitano e minacciano un prete, estorti oltre 370 mila euro in due anni

Sono undici le persone coinvolte nell’operazione “Ricatti e bugie” della guardia di finanza padovana. Chiedevano soldi per i motivi più disparati a un anziano prete, fondatore e presidente di una nota associazione di volontariato. Ma quando il sacerdote, per età, si è dimesso dal ruolo nell’ente caritatevole, sono iniziate le minacce.

L’operazione

Alle prime luci dell’alba di martedì 18 maggio più di 70 finanzieri del comando provinciale di Padova, a conclusione di una delicata indagine coordinata dalla Procura, hanno dato esecuzione nelle province di Vicenza. Padova e Venezia e Vicenza a un’ordinanza nei confronti di 11 persone di etnia sinti. Per sei di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per altri quattro il divieto di dimora nei comuni della Regione Veneto e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un soggetto. L’ordinanza è stata emessa dal gip Domenica Gambardella, su richiesta del magistrato titolare delle indagini Giorgio Falcone che contesta i reati di circonvenzione di incapace e tentata estorsione ai danni di un anziano sacerdote, fondatore e presidente di una nota associazione nazionale di volontariato con sede a Padova. Sono state eseguite anche decine di perquisizioni nei confronti dei soggetti che sono indagati, a vario titolo, anche per atti persecutori e violazione di domicilio.

I fatti

I militari della compagnia di Cittadella, come scrive Padovatoday, hanno portato alla luce insistenti richieste di denaro da parte degli indagati che sono riusciti a ottenere oltre 370 mila euro nell’arco di due anni, in contanti o mediante ricariche di carte prepagate. Sono arrivate tra luglio 2018 e luglio 2020 ben 14 mila telefonate al prelato, tanto che l’uomo ha cominciato a soffrire di un perdurante stato di ansia. Queste persone dicevano di aver bisogno di soldi per disgrazie familiari, incidenti, problemi giudiziari e muovevano a compassione il sacerdote. Poi, quando il prete ha abbandonato il proprio ruolo nell’ente caritatevole, gli indagati hanno cominciato a minacciarlo, gli dicevano che si sarebbero fatti del male se non li avesse aiutati. Ma lui non ne aveva più la possibilità. È stato a quel punto che il sacerdote si è rivolto alle forze dell’ordine, facendo scattare le indagini.