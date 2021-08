Minaccia di uccidere la ex con una katana e picchia il padre di lei con una mazza da baseball

Violazione di domicilio e minaccia aggravata ai danni dell’ex convivente, oltre a lesioni aggravate ai danni del padre della stessa, detenzione e porto abusivo continuato di pugnale e mazza da baseball. Sono questi i reati dei quali dovrà rispondere V.F 26enne di Roana, arrestato nel pomeriggio di venerdì scorso dai carabinieri della stazione di Asiago.

Il giovane, dieci giorni prima, armato di una mazza da baseball e di un pugnale con doppia lama di venti centimetri si era recato ad Asiago e si era introdotto nell’abitazione della sua ex contro la sua volontà e, battendo violentemente sulla porta d’ingresso aveva iniziato a minacciarla terrorizzando la stessa. A nulla è servito l’arrivo del padre della ragazza che, appena giunto in aiuto, è stato colpito alla gamba con la mazza da baseball. Immediato l’intervento dei carabinieri di Asiago, con il supporto degli agenti della Polizia locale asiaghese, che ha permesso di identificare il giovane violento il quale, in preda ai fumi dell’alcool non aveva esitato a desistere.

Il gip aveva disposto al giovane l’obbligo di dimora con divieto di avvicinamento a casa della vittima. Nell’abitazione del 26enne, che ora convive con la nuova compagna, durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri avevano rinvenuto due katane con lame ben affilate di settanta centimetri ed un machete con una lama di trentasei.

Dopo attente ricerche, i militari avevano anche rinvenuto dodici grammi di marjuana ed altro materiale attinente che l’arrestato ha dichiarato di possedere per uso personale.