Insulta i poliziotti e li minaccia con una siringa: arrestato

Lunedì, intorno alle 17.30, durante un controllo del territorio, una pattuglia delle Volanti è stata avvicinata all'altezza di via Gorizia, da un 56enne italiano che senza alcun motivo ha iniziato a rivolgere loro frasi ingiuriose.

Gli agenti, nel tentativo di capire quale fosse il motivo per cui si stesse comportando in questo modo, hanno chiesto all’uomo di esibire propri documenti d’identità. Richiesta alla quale ha reagito in malo modo rifiutava ogni genere di collaborazione e iniziando ad insultare gli operatori.

L'uomo, sprovvisto dei documenti, è stato quindi invitato a seguire gli agenti e, una volta arrivato in questura ha estratto una siringa che aveva occultato nelle pieghe dei vestiti e minacciato gli agenti, che sono riusciti a bloccarlo solo con l’utilizzo del Taser. Il 56enne è stato quindi arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e associato alla casa circondariale di Vicenza.