Minaccia il gestore del locale con due coltelli: 41enne denunciato

/ Via San Gaetano

Nella tarda serata di venerdì un passante ha chiesto l'intervento della Polizia locale dopo aver notato un uomo che stava denunciando il gestore di un locale brandendo due coltelli.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno fermato l'aggressore, un 41enne tunisino. L'uomo ha dichiarato gli agenti di vantare un credito di alcolici e di 50 euro nei confronti del gestore del pubblico esercizio per fatti accaduti nei giorni precedenti.

Il gestore del locale ha sporto querela per minaccia aggravata. Gli agenti hanno trovato due coltelli da cucina che il 41enne aveva cercato di nascondere sotto altrettanti veicoli parcheggiati in zona. Il 41enne è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di coltelli.