Mietitrebbia finisce fuori strada, recuperata dai vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco di Vicenza, oggi intorno alle 11:30, in via Buse, nel comune di Barbarano Mossano per rimettere in carreggiata una mietitrebbia finita parzialmente fuori strada: nessuna persona è rimasta coinvolta.



La macchina operatrice, che aveva occupato completamente la strada comunale, è stata recuperata con l’ausilio dell’autogrù, giunta dal comando di Padova.Sul posto anche i tecnici dell’Enel che hanno rimosso la corrente per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza e la polizia locale per gestire la viabilità. L’intervento delle squadre è terminato alle 17.