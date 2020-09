Micro serra in casa e corrente "rubata" ai condomini: denunciato 58enne

Un operaio disoccupato di 58anni è stato denunciato dai carabinieri per coltivazione di sostanze stupefacenti e per allaccio abusivo alla rete elettrica. L'uomo, residente a Villaga aveva in casa una serra con 13 piantine di marijuana appena germogliate, con tutto il necessario per la coltivazione.

I militari, su segnalazione, lo hanno individuato e sequestrate tutte le piantine scoprendo che si era allacciato alla rete elettrica del condominio in quanto aveva subito lo stacco della luce dalla compagnia elettrica per morosità.