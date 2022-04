Ai domiciliari per finte vaccinazioni, medico evade e rischia di provocare un rogo nel bosco

Era agli arresti domiciliari per peculato e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici ma, nonostante questo, lo scorso 27 marzo si era recato nel bosco nei pressi di via Livergon a Malo dove stava provocando accidentalmente un incendio nel bosco.

Protagonista dell’episodio un medico coinvolto nello scandalo delle false vaccinazioni anti-covid nell’Alto Vicentino.

Il cittadino maladense era andato in una sua pertinenza per dar fuoco, perdendone poi il controllo, a delle ramaglie. La zona, pur essendo di proprietà, non rientrava esplicitamente nei luoghi dove lo stesso può recarsi mentre è sottoposto alla misura cautelare e, pertanto, è stato segnalato alla procura di Vicenza.