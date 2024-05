Zanne e manufatti di avorio come arredo: maxisequestro in abitazione

I carabinieri del Nucleo Cites di Vicenza hanno sottoposto a sequestro 80 oggetti in avorio di elefante africano (Loxodonta africana) di presunta provenienza cinese, per un peso complessivo di circa 170 kg, detenuti illegalmente all’interno di un’abitazione privata in provincia di Vicenza da un soggetto di nazionalità cinese.

Il sequestro, collegato ad un’attività di indagine di natura fiscale della Guardia di Finanza di Senigallia (Ancona), è stato delegato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza alla quale il Nucleo Cites del capoluogo vicentino aveva denunciato il soggetto cinese contestando l’importazione e la detenzione senza la prescritta documentazione di manufatti in avorio di esemplari appartenenti alle specie protette.

Unitamente a reperti di elevato valore artistico-culturale, tra i quali figurano zanne incise con figure orientali, una katana, intagli raffiguranti animali e natura morta, sono state rinvenute due zanne grezze di elefante africano (Loxodonta africana) e un corno di rinoceronte nero (Diceros bicornis).

Come monitorato dal programma Cites Mike (Monitoring the Illegal Killing of Elephants) che censisce la quota di abbattimenti illegali di elefanti (Pike, Proportion of Illegally Killed Elephants) la caccia di frodo agli elefanti e il traffico di avorio, trainati dalle richieste del mercato nero asiatico, si attestano ancora su livelli pericolosamente elevati. È per questo motivo che l’Unione Europea applica una normativa molto stringente in questo ambito e nel dicembre del 2021 ha ulteriormente inasprito le proprie norme sul commercio di avorio. Tra le innovazioni più significative, sono stati vietati gli scambi all’interno dell’UE, l’esportazione e l’importazione per fini commerciali, sia di avorio grezzo che di prodotti lavorati contenenti avorio.

Nonostante la messa al bando internazionale del commercio di avorio, le popolazioni di elefanti selvatici nei loro habitat naturali continuano ad essere minacciate da uccisioni illegali e il loro prodotto è spesso venduto illegalmente sul mercato nero.