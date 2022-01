Maxi operazione di polizia: emessi daspo, ordini di espulsione e fogli di via

Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Tutti seduti allo stesso tavolo per presentare il bilancio della giornata di martedì quando, dall’alba fino alla notte, 35 uomini dei corpi delle forze dell’ordine hanno svolto un’attività di controllo straordinario del territorio del Comune di Vicenza. È il nuovo corso del neo insediato questore di Vicenza, Paolo Sartori, che nella conferenza stampa di mercoledì mattina ha promesso pugno di ferro per reprimere in particolare i reati legati allo spaccio, ai furti e alle rapine e in genere a tutti gli episodi legati alla microcriminalità. Un’operazione straordinaria, quella di ieri, ma non troppo straordinaria a sentire Sartori. Le attività di controllo, infatti, si intensificheranno anche nei prossimi giorni, sia in città che in provincia, e includeranno sia la posizione di soggiorno di cittadini stranieri sia il rispetto della normativa di contenimento pandemico all’interno di esercizi commerciali che su strada.

“La sicurezza è un bene irrinunciabile per una Comunità, e tutte le persone che ne fanno parte si aspettano che le Autorità preposte e le Forze dell’Ordine vigilino costantemente ed utilizzino in maniera efficace tutti gli strumenti che la legge consente" ha evidenziato Sartori al termine dell’operazione annunciando che presto firmerà la chiusura di 2 bar in provincia di Vicenza, uno dei quali ad Arzignano.

Le zone controllate

Per quanto riguarda i controlli avvenuti martedì, l’attività si è concentrata prevalentemente nella zona di Campo Marzo e nei dintorni della stazione ferroviaria, oltre che nel quadrilatero di viale Milano, viale Firenze, viale Torino e viale Verona, nell’area del park Verdi, in piazzale Bologna, in via Battaglione Monte Berico, via Gorizia, via San Lazzaro e nelle principale strade e piazze del centro storico, inclusa la tristemente famosa zona – per i pestaggi avvenuti – di contra’ Pescherie Vecchie.

Controlli specifici sono stati inoltre effettuati presso sale scommesse e videolottery (4) nonché in bar e locali pubblici (11) oggetto di segnalazioni e lamentele da parte di cittadini per problematiche di ordine e sicurezza pubblica, con identificazione delle persone presenti, anche al fine di prevenire e reprimere il fenomeno del gioco illegale e di garantire la tutela dei minori. Complessivamente – anche durante l’effettuazione dei 4 posti di controllo predisposti lungo le arterie che conducono in città – sono stati controllate 132 persone (di cui 47 con precedenti penali e/o di Polizia) e 29 autoveicoli.

I provvedimenti

Al termine delle operazioni di Polizia, ed a seguito delle verifiche e degli accertamenti investigativi effettuati nei confronti delle 47 persone risultate avere a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di vario genere e gravità, il questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti: