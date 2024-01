Maxi multa a un cantiere fuori norma, armi in casa e ubriachi al volante: cinque denunciati

I carabinieri della compagnia di Schio, nei giorni scorsi, hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la consumazione di reati, che ha visto impiegato varie pattuglie sia con colori d’istituto che con targhe di copertura. Vari i posti di controlli disposti sulle varie arterie di comunicazione che hanno portato all’identificazione di più di ottanta persone ed oltre cinquanta veicoli. Complessivamente sono state denunciate in stato di libertà 5 persone.

A Malo, i carabinieri della locale stazione, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia, hanno deferito in stato di libertà un 65enne del luogo che, sottoposto a perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di cartucce da caccia e di n. 3 pugnali a doppia lama, per i quali non era stata presentata la denuncia di detenzione.

A Schio invece, un 30enne è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia poiché colto alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Immediato il ritiro della patente di guida per i successivi provvedimenti di sospensione che saranno adottati dalla Prefettura di Vicenza.

A Malo, un 43enne è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri della locale stazione poiché colto alla guida con un tasso alcolemico di gran lunga superiore al limite consentito (più di 2). Immediato il ritiro della patente di guida per i successivi provvedimenti di sospensione che saranno adottati dalla prefettura di Vicenza.

Nei giorni precedenti invece, i carabinieri della stazione di Malo, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza, hanno eseguito un accesso ispettivo presso un cantiere edile nel comune di Isola Vicentina. Nel corso del controllo venivano accertate delle irregolarità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro a cui conseguiva la denuncia in stato di libertà dei legali rappresentanti delle 2 imprese operanti nel cantiere. Due sono le prescrizioni elevate per un importo complessivo di ammende superiori a 8mila euro.