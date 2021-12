Tragedia al ristorante, boccone di traverso: 49enne muore soffocato

Un boccone di un tenero filetto di cervo che gli è andato di traverso è stata la causa della tragedia avvenuta lunedì sera alle 20. La vittima, Matteo Dal Molin, 49enne barista che lavorava al pub La Pecora Nera di San Quirico di Valdagno, si era recato a un rinomato ristorante del suo paese per una cena assieme alla sua compagna e a una coppia di amici. A un certo punto, dopo aver mangiato un pezzo di carne, l’uomo è sbiancato e ha smesso di respirare.

Il boccone che aveva ingoiato gli è andato giù in profondità. Immediati i soccorsi da parte dello staff e di alcune persone presenti in sala – tra cui un’infermiera - che hanno provato a liberare le vie respiratorie del 49enne, con delle compressioni addominali per fargli buttar fuori il pezzo di carne. Il tentativo non è purtroppo riuscito e l’uomo è andato in arresto cardiaco. A quel punto l’infermiera ha effettuato un massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. I sanitari, giunti sul posto, hanno provato a rianimare il 49enne, ma tutti gli sforzi sono stati inutili. Dal Molin è spirato davanti agli occhi attoniti della compagna e degli amici.