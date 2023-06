Materiale infiammabile sotto al traliccio della telefonia cellulare, intervengono pompieri e carabinieri

A Trissino, nella tarda serata di ieri, 31 maggio, attorno alle 22 due squadre dei vigili del fuoco di Arzignano si sono presentate presso la torre della telefonia cellulare delle campagne in zona Masieri, via Verona, a pochi passi dalla cappella di Sant'Alessandro. L'intervento è stato necessario perché alla base del traliccio sarebbe stato rinvenuto del materiale altamente infiammabile simile a "Diavolina". Non è ancora dato sapere se l'accendifuoco sia stato innescato o meno.

Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri di Valdagno col sindaco Davide Faccio. Dalle primissime ricostruzioni sembra che «la bravata» sia da ascrivere a un gruppo di giovani attivi nella zona (molti noti alle forze dell'ordine) che in passato si erano resi protagonisti di diversi atti di vandalismo. Da quanto è stato possibile appurare non si sarebbero registrati problemi sulla rete telefonica. «La situazione è sotto controllo» ha fatto sapere il primo cittadino, intervenuto sul luogo, poco prima di andare via. Vigili del fuoco e carabinieri stenderanno un rapporto, mentre eventuali segnalazioni di reato saranno inviate alla competente autorità giudiziaria.